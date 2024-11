Nadaljuje se boj za vrh Sportal Z današnjimi tekmami v Ljubljani na Kodeljevem, v Trebnjem in Krškem bo liga NLB vstopila v 11. krog. Grosist Slovan bo ob 18.30 gostil zasedbo SVIŠA-a Cugelj oken Ivančne Gorice, obračun med Trimom in Koprom se bo začel pol ure za tem, zasedbi Misterala Krškega in Celja Pivovarne Laško pa si bosta nasproti stali ob 20. uri.

Sorodno