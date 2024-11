Sejem zdravja v Celovcu odprl svoja vrata Vlada RS Od 15. do 17. novembra 2024 na sejmišču v Celovcu poteka Sejem zdravja, ki vsako leto privabi številne obiskovalce in razstavljavce s področja zdravja, zdrave prehrane, športa in zdraviliškega turizma. Prav tako je del sejmišča namenjen društvom in organizacijam, ki predstavljajo rokodelstvo, običaje in navade, temelječe na kulturni dediščini.

