Pravica do odklopa Vlada RS V inšpektoratu se zavedamo, kako pomembno je ločiti delo in prosti čas, zato spoštujemo pravico do odklopa. To pomeni, da vaših sporočil, ki bodo prišla na naš e-naslov po 17.30, ob petkih do 16.30, ne bomo sproti pregledovali, niti se ne bomo odzivali na vaše telefonske klice.

