V Tolminu uradno odprli obvoznico Primorske novice Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in tolminski župan Alen Červ sta danes uradno odprla 1,5 kilometra dolgo tolminsko obvoznico, ki bo razbremenila promet v mestu in olajšala dostop do Sotočja. Bratušek je v nagovoru obljubila rekordne naložbe v prometno infrastrukturo v prihodnjih dveh letih.

