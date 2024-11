VOJNIK Družba MIK bo ostala na začrtani poti Novice.si Danes so na vojniškem pokopališču pokopali Francija Pliberška, ustanovitelja, lastnika in direktorja družbe MIK, ki je umrl konec prejšnjega tedna. Medtem je iz krogov podjetja prišla vest, da bo MIK nadaljeval začrtano pot, vodili pa ga bodo najožji družinski člani pokojnika. Med prednostne strateške naloge so uvrstili zaključek triletnega naložbenega programa v višini 21 milijonov evrov (večinom ...

