V Novem Sadu v spomin na 14 žrtev v nesreči na železniški postaji za 14 minut ustavili promet RTV Slovenija V Novem Sadu, pa tudi v Beogradu in drugod po Srbiji, so se številni ljudje ob 11. uri in 52 minut, ko se je pred 14 dnevi podrl nadstrešek železniške postaje, spomnili 14 žrtev tragedije.

