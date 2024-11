Ta konec tedna bo promet zaradi vzdrževalnih del močno oviran na primorski avtocesti. Ta bo od sobote popoldan do ponedeljka zjutraj v celoti zaprta med Črnim Kalom in Srminom pri Kopru, promet pa bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Med Brezovico in Vrhniko bo medtem v dolžini enega kilometra promet proti Kopru potekal le po enem pasu.



