Tarča sovražnih objav na spletu tudi odvetnik, v odvetniški zbornici so mu stopili v bran RTV Slovenija V Odvetniški zbornici Slovenije so bili obveščeni, da se je med objavami, ki v zadnjih dneh krožijo po spletu in katerih tarče so sodniki in državna tožilka, znašel tudi odvetnik. Zato so svojo obsodbo tovrstnih dejanj razširili tudi na svojega člana.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Anže Logar

Branimir Štrukelj

Jakob Počivavšek