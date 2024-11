Koliko komu prinaša prenovljena plačna reforma? RTV Slovenija Prenovljen plačni sistem v javnem sektorju s 1. januarjem 2025 prinaša vrsto sprememb. Predvideni so postopni dvigi plač in med drugim spremembe pri nagrajevanju in napredovanju, določen je način usklajevanja plač z inflacijo.

