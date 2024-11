Piše: A. H. (Nova24TV.si) Po evropskih volitvah so se zaradi nezadovoljstva nad delovanjem Evropske ljudske stranke (EPP) v prejšnjem mandatu in vnovičnega imenovanja Ursule von der Leyen na mesto predsednice Evropske komisije pričela pojavljati ugibanja o odhodu stranke SDS iz največje in najmočnejše politične skupine v Evropskem parlamentu. Slednja pa so postala še glasnejša, odkar je postalo j ...