O zmagovalcu dvoboja med Tysonom in Paulom odločili sodniki Primorske novice Nekdanji ameriški boksar Mike Tyson se je pri 58 letih vrnil v boksarski ring. Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji je v borbi, ki je bila revijalnega značaja in so jo prenašali na Netflixu, moral priznati premoč kar 31 let mlajšemu vplivnežu z Youtuba Jaku Paulu. Paul je slavil s soglasno sodniško odločitvijo, poročata dpa in AFP.

