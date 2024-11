Uradno se je začela zimska sezona. Dars in direkcija za infrastrukturo pripravljena. RTV Slovenija Ob začetku zimske službe tako Dars kot direkcija za infrastrukturo zagotavljata, da so pripravljeni na zimske razmere na cestah. Ob tem opozarjajo voznike na previdnost in pazljivost. Želijo si, da bi bili tudi bolje pripravljeni.

