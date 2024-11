Na dan, ko je Anže Logar ustanovil svojo novo stranko Demokrati, so v njegovi nekdanji stranki SDS poskrbeli za pomenljivo sporočilo. "Slovenska demokratska stranka je iz dneva v dan močnejša," so zapisali na omrežju X in dodali, da se jim je od avgusta pridružilo več kot 600 novih članov. Med njimi sta tudi nekdanja poslanca SMC, ki pa sta se udeležila tudi dogodka Logarjeve Platforme sodelovanj ...