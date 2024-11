Nekdanjemu hrvaškemu ministru Viliju Berošu so odredili enomesečni preiskovalni pripor. Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu Beroša in še dve osebi sumi zlorabe položaja, trgovanja z vplivom ter dajanja in prejemanja podkupnine. Podjetju enega od vpletenih naj bi v postopkih javnih naročil priskrbeli za 1,4 milijona evrov poslov ter mu z razliko med tržno in nabavno cen ...