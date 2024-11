Zelena luč odbora proračunoma za prihodnji dve leti. Kdo dobiva več in kdo manj? N1 Odbor za finance je podprl predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026, ki med drugim določa zvišanje povprečnine za občine ter izplačilo letnega dodatka upokojencem tako kot doslej v petih različnih višinah. S tem so za sprejem pripravljeni vsi proračunski dokumenti.

