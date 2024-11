Dan spomina na žrtve prometnih nesreč: Ko pri 12 letih nenadoma izgubiš očeta nič ni več enako SiOL.net "Tistega dne sem brezskrbno uživala poletne počitnice na morju z najboljšo prijateljico. Tistega dne nisem vedela, da se mi bo življenje za vedno spremenilo. Tistega dne me je poklicala mami in povedala, da je imel oči prometno nesrečo. Pri veliki hitrosti je prišlo do trka in ker ni uporabljal varnostnega pasu, ga je z vso naletno težo vrglo naprej. Dobil je močan udarec v trebuh, tako močan, da ...

