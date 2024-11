Največji distributerji o dogodkih, ki bodo vplivali na cene vozil v Sloveniji zurnal24.si V zadnjih tednih so se zgodili številni politični dogodki, ki bodo vplivali tudi na cene in prodajo vozil pri nas. Novi stari predsednik ZDA Donald Trump je znan po protekcionizmu domačega gospodarstva, Evropa je sprejela carine na Kitajska vozila, proizvajalci pa so ob zaradi zaostrenih pravil CO2 pred velikimi izzivi. Trije največji distributerji vozil pri nas so nam odgovorili, kaj lahko ob zadnjih dogodkih pričakujejo kupci vozil v Sloveniji.