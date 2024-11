Kranjski policisti obravnavajo 65-letno voznico, ki je v soboto dopoldne vozila pod vplivom alkohola in ogrožala varnost drugih udeležencev v prometu. Morebitne priče in kolesarja, ki je v tem času vozil po Župančičevi ulici v Kranju in se ji moral umikati, pozivajo, naj se oglasijo ali pokličejo na Policijsko upravo Kranj.



Več na Svet24.si