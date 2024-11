Ruska opozicija v Berlinu organizira protivojni protest; protivojni shod poteka tudi pred ruskim veleposlaništvom v Ljubljani Demokracija Piše: C. R., STA Ruska opozicija v izgnanstvu ob 14. uri v Berlinu, kamor je pobegnilo na tisoče Rusov in ukrajinskih beguncev, organizira prve večje demonstracije proti invaziji na Ukrajino in političnim represijam v Rusiji. Protivojni shod bo istočasno potekal tudi pred ruskim veleposlaništvom v Ljubljani. Ena od glavnih organizatork shoda v Berlinu je Julija Navalna, vdova pokojnega opozicij

Sorodno