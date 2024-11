Na naš dežurni telefon je poklical Stane iz Družinske vasi, ki je zaskrbljen nad romsko problematiko. To, kar se je denimo zgodilo v Kočevju, ko so Romi napadli policista, se mu zdi nedopustljivo. »Po televiziji sem spremljal kar nekaj oddaj na to temo. Moram reči, da bi ribniškega župana Sama Pogorelca postavil za predsednika vlade, kajti zelo dobro je povedal, kako bi lahko začeli reševati ...