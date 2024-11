Nemška dvojica Kevin Krawietz in Tim Pütz sta zmagovalca zaključnega turnirja teniških dvojic v Torinu. V finalu sta po dveh podaljšanih igrah premagala Hrvata Mateja Pavića in Salvadorca Marcel Arevala. To je bil že njihov peti medsebojni dvoboj v letošnji sezoni, pet sta jih dobila Nemca, med drugim tudi prvi dvoboj v skupini v Torinu.



