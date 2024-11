Z uvrstitvijo v polfinale finalnega turnirja v Sevilli, torej med štiri najboljše na svetu, je lani slovenska ženska teniška reprezentanca dosegla zgodovinski uspeh. Letos pa je v pokalu Billie Jean King (BJK) doživela dva poraza in se seli iz elitne skupine svetovnega tenisa rang nižje, v letu 2025 bo nastopala v evroafriški skupini.

Aprila so Slovenke izgubile dvoboj v Bratislavi, zdaj pa so ji ...