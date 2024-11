V tednu od 18. do 25. novembra 2024 pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije in Svetovne zveze za hepatitis poteka Evropski teden testiranja na okužbo s HIV (virus človeške imunske pomanjkljivosti, angleško Human Immunodeficiency Virus) na spolno prenosljive okužbe in okužbi z virusoma hepatitisa B in C z geslom »Testiraj. Zdravi. Prepreči.« Namen tedna testiranja je osveščanje prebivalstva ...