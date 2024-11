Kot razlog za zaprtje na Fursu navajajo stalno prilagajanje organizacije in procesov, upoštevajoč nove naloge in kadrovske razmere, ter iskanje priložnosti za racionalizacijo in optimizacijo delovanja. "Zaradi nalog, ki jih Finančni urad Novo mesto na novo prevzema kot kompetenčni center, kot tudi zaradi kadrovskih razmer, ki so posledica številnih upokojevanj, je treba prilagoditi delovanje disl ...