Tragedija pri sosedih: 29-letnica ubila svojega sina, delala kot pomočnica vzgojiteljice Lokalec.si V dunajski četrti Favoriten so prebivalci še vedno v šoku zaradi tragičnega dogodka, saj si ne morejo predstavljati, da bi lahko 29-letnica ubila svojega štiriletnega sina, poroča svet24.si. Ena od sosed, ki pozna žensko turškega porekla, je za Kronen Zeitung dejala, da je to nemogoče in da je verjetno šlo za nesrečo, saj jo opisuje kot »ljubečo mamo«. Vendar pa policija sumi drugače. Po dosedanji ...

