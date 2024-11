(NOVO MESTO) V Žabjaku policija naredila red: odklopili nelegalne priključke za vodo, ki so jo koristili tamkajšnji Romi (+foto) Demokracija Piše: C. R. Kot kaže, prihaja na področju urejevanja romske problematike do sprememb. V mestni občini Novo mesto so se očitno odločili, da ne bodo več tolerirali nelegalne uporabe vodovodnega sistema v naselju Žabjak. Ker so si nekateri Romi vodovod uredili kar “po domače”, je danes s pomočjo policije prišlo do odklopov nelegalnih vodovodnih priključkov v Žabjaku. V nadaljevanju posredujemo sporo ...

