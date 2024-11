Alpacem Kanal še drugič v dobrem mesecu dni premagal Calcit RTV Slovenija Odbojkarji Alpacema Kanala so pred 600 domačimi navijači zanesljivo s 3:0 premagali Calcit Volley in se utrdili na 2. mestu prvenstvene lestvice. Bo pa očitno boj za 3. in 4. mesto pred končnico kar napet, saj so v tej "ligi" štiri ekipe.

Sorodno