Vzrok letalske nesreče pri Gančanih še ni znan, letalo veljalo za tehnično brezhibno Primorske novice Vzrok za nedeljsko nesrečo manjšega letala pri Gančanih v Prekmurju, v kateri so umrli pilot in dva potnika, še ni znan. Predsednik Letalskega centra Maribor Viljem Kolar je svojcem in znancem žrtev danes izrazil sožalje. Kot je dejal na novinarski konferenci, je bilo letalo redno servisirano in je veljalo za tehnično brezhibno.

