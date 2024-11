Golob: Strošek ljudi za elektriko to zimo kljub novemu sistemu omrežnine ne bo višji Primorske novice Ljudje po uvedbi novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki po besedah premierja Roberta Goloba to zimo ne bodo imeli nič višjih stroškov. "Vlada je z regulacijo cen poskrbela, da bodo te ostale na enaki ravni, kot so bile pred uvedbo novega sistema," je odgovoril na vprašanje poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja.

