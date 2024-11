V Avstriji ÖVP, SPÖ in Neos v koalicijska pogajanja SiOL.net Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalna stranka Neos so se po uvodnih pogovorih dogovorili o začetku uradnih koalicijskih pogajanj, je danes povedal kancler in vodja ÖVP Karl Nehammer. Po njegovem gre za zavezništvo razuma in politične sredine. Koalicija treh strank bi sicer bila sploh prva v zgodovini države.

