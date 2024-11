Živita ločeno, ona pa zanika govorice o ločitvi Zadovoljna.si Jessica Simpson in Eric Johnson "trenutno živita ločeno", je za tuje medije povedal vir blizu para. Govorice o ločitvi, ki so začele krožiti že v začetku tega meseca, so tako postale še glasnejše. Par situacije še ni komentiral, oglasila pa je se sestra Jessice Simpson, ki pravi, 'da o tem ne ve nič'.

