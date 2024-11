Vlada se je opredelila do mnenj državnega sveta glede proračunskih dokumentov Vlada RS Vlada se je na današnji dopisni seji opredelila do mnenj državnega sveta k predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2025, predlogu dopolnjenega predloga državnega proračuna za leto 2026 in predlogu zakona o izvrševanju državnih proračunov za prihodnji dve leti.

