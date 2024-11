Prerezan telekomunikacijski kabel, ki povezuje Finsko in Nemčijo SiOL.net Podmorski telekomunikacijski kabel, ki povezuje Finsko in Nemčijo, je bil iz neznanih razlogov prerezan, je sporočil finski omrežni operater Cinia in dodal, da je delovanje kabla verjetno prekinila zunanja sila. Tako Finska kot Nemčija sta v odzivu izrazili globoko zaskrbljenost in sprožili preiskavo incidenta.

