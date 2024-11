To sta nova dva finalista oddaje Slovenija ima talent Zadovoljna.si V drugi polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent smo spremljali nastope izjemnih talentov: Tandema brez izgovorov, Natalije Jovanović, Manuela Perhavca, plesne skupine Celestial in Dua Zemljotres. Po napetem glasovanju sta si mesto v velikem finalu desete sezone priborila Duo Zemljotres in Manuel Perhavec.

