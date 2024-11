Med serijo siceršnjih bolj ali manj znanih trenj in spopadov med predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom se je med obema - po naših zanesljivih informacijah - vnela še ena zakulisna in zaenkrat še čisto tiha bitka - tokrat za avdienco (beri: kdo bo prej, če sploh kdo kdaj bo) pri novoizvoljenem predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu Trumpu. Kot nekakšno ...