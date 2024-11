Tadej Pogačar in Urška Žigart do naziva najboljših kolesarjev ob koncu sezone Lokalec.si Tadej Pogačar in Urška Žigart sta bila na Večeru zvezd, prireditvi Kolesarske zveze Slovenije (KZS) ob koncu sezone 2024, pričakovano izbrana za najboljša slovenska cestna kolesarja sezone. V gorskem kolesarstvu je nagrada prav tako pričakovano pripadla predstavnici v spustu Moniki Hrastnik. Pogačar je nizal številne uspehe, med drugim je slavil na dveh tritedenskih dirkah, in sicer po Italiji ter ...

