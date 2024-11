Vremenska slika bo v prihodnjih dneh dinamična in pestra. Vreme se bo večkrat spremenilo, pojavljale se bodo občasne padavine in bo pritekal hladnejši zrak. Ponekod bo lahko prehodno snežilo tudi do nižin. Nad srednjeevropskimi in severnoevropskimi državami je obsežno območje polarnega zraka, ki se bo v prihodnjih dneh poglabljalo nad severnim Sredozemljem. Naše kraje bosta prešli dve vremenski fro ...