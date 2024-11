Letošnji 28-urni dobrodelni maraton bo nekaj posebnega zaradi dveh razlogov. Prvi je ta, da bo jubilejni deseti, drugi pa, da bo prvič brez osebe, ki je pustila največji pečat v tej akciji, Anite Ogulin. Dobrodelni dogodek se bo začel 19. decembra ob 5. uri in bo trajal do 20. decembra do 9. ure. Lokacija ostaja enaka – praznični studio pred Mestno hišo v Ljubljani. preberite več » ...