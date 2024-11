V zadnjih treh dneh se je premier Robert Golob kar dvakrat sestal z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, na enem od teh srečanj pa se jima je pridružil tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan. Do srečanj je prišlo v ljubljanskih lokalih, torej mimoidoči zbranih niso mogli spregledati. So želeli s tem javnosti kaj sporočiti, smo vprašali ljubljanskega župana in kabinet predsednika vlade ...