Ministrica za kulturo Asta Vrečko je po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda za obdobje petih let z možnostjo ponovnih imenovanj za ravnateljico javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) imenovala Jano Kolar. Mandat bo nastopila 1. decembra, so danes sporočili z ministrstva za kulturo.