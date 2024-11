Ravno nad našimi kraji bo polarna fronta. To so zadnje napovedi Arsa, izdali tudi opozorilo Slovenske novice Od danes ponoči do jutri zjutraj bo predvsem v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah pihal močan jugozahodnik. Po nižinah bo v sunkih dosegal hitrosti 70 km/h, v višjih legah tudi okoli 100 km/h.

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Borut Meško