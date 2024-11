Katančev Uzbekistan v obup spravil legendo Severne Koreje in osvojil pomembne tri točke RTV Slovenija Po nesrečnem porazu prejšnji teden v Katarju so nogometaši Uzbekistana v 6. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 dosegli zelo pomembno zmago. V glavnem mestu Laosa Vientianu so z 0:1 premagali Severno Korejo.

