Oči uprte v Evropo: kaj bodo storile Nemčija, Francija in Združeno kraljestvo? N1 Po Bidnovi odpravi omejitev za uporabo ameriških raket dolgega dosega ATACMS so oči zdaj uprte v Nemčijo, Francijo in Združeno kraljestvo. Bi katera od teh držav lahko sledila odpravi omejitev?

