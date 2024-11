Umrl je Rudi Šelih, dolgoletni predsednik odvetniške zbornice RTV Slovenija V 96. letu starosti je v četrtek umrl odvetnik Rudi Šelih. Bil je nekdanji dolgoletni predsednik in častni član Odvetniške zbornice Slovenije. Predsednik zbornice je bil tri mandate, in sicer od leta 1965 do leta 1971 ter od leta 1982 do leta 1985.

