Država z vašo pomočjo v natančno napoved prometne gneče zurnal24.si Natančna napoved gneče za točno določen odsek in uro kar za eno leto vnaprej, ali pa rešilec, ki mu semaforji pri prebijanju do mesta nesreče avtomatsko preklopijo na zeleni val. Iskanje najhitrejše in najudobnejše poti z različnimi tipi javnega prometa ... Ni fantastika, naša država je na digitalni cesti preklopila v višjo prestavo.

Sorodno