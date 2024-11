Mladi in njihov negotov prehod v odraslost Družina

Na drugem večeru Nikodemovih srečanj, ki jih pripravlja Univerzitetna župnija Maribor v sodelovanju z Alma Mater Europaea, so udeleženci razpravljali o eni ključnih tem današnjega časa – krepitvi duševnega zdravja med študenti. Dogodek je ponovno privabil številne študente, predavatelje in druge obiskovalce, ki jih skrbi dobrobit mladih v zahtevnih prehodnih obdobjih življenja....

Sorodno

Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Bojan Kumer

Janez Janša

Milan Kučan