Na neokusen video Tine Gaber, v katerem za dražbo za pokritje sodnih stroškov predsednika SDS ponuja vudu lutko premierja Roberta Goloba, so se odzvali v SDM, podmladku SDS. “Ker je Tina Gaber tako uvidevna do Janeza Janše, smo se odločili, da še mi njej pomagamo!,” so zapisali pod video, ki so ga objavili.

V videu v Monako pokličejo Tino Gaber, ki naj bi se razšla z Golo