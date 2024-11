V mestu Wittenberg na vzhodu Nemčije so oblasti v stanovanju našle trupli dveh novorojenčic. Policija je pridržala 29-letno žensko, za katero domnevajo, da je njuna mati, poroča Žurnal. Dogodek se je zgodil v noči iz nedelje na ponedeljek, ko je ženska zaradi hudih bolečin v trebuhu poklicala reševalno službo in bila sprejeta v bolnišnico. Zdravniki so postali sumničavi, saj so ugotovili, da je bi ...