Na začetku letošnjega leta so v Sloveniji živeli 377.804 otroci (0–17 let), kar je 18 % prebivalstva. Med gospodinjstvi z otroki so najpogostejša tista z enim otrokom.

Svetovni dan otrok zaznamujemo vsako leto 20. novembra Na ta dan leta 1959 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Deklaracijo o pravicah otroka in leta 1989 Konvencijo o otrokovih pravicah. Letošnji svetovni dan otrok po ...