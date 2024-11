Olena Zelenska po obisku Slovenija odšla k papežu – kaj ji je povedal? Demokracija Piše: C. R. Ukrajinska prva dama Olena Zelenska, ki se je v ponedeljek in torek mudila na obisku v Sloveniji, se je danes v Vatikanu udeležila splošne avdience papeža Frančiška, na kateri je poglavar katoliške cerkve spregovoril o Ukrajini, ki je v torek obeležila tisoč dni od začetka ruske agresije, poročajo tuje tiskovne agencije. “Bog bo zahteval račun za solze, ki so bile prelite v Ukrajin

Sorodno